Il calendario sorride alla Fiorentina, ma attenzione alla troppa euforia

La vittoria contro il Napoli ha rilanciato le ambizioni della Fiorentina nella corsa all’Europa. Adesso, la squadra di Vincenzo Italiano ha tre appuntamenti da sfruttare (Venezia, Salernitana e il recupero contro l’Udinese) da non sbagliare, prima del complicatissimo finale di stagione in cui la Viola affronterà nelle ultime quattro partite Milan, Roma, Sampdoria e Juventus.

Occasioni che la Fiorentina non può non sfruttare, anche alla luce del calendario delle avversarie. La Roma, ad esempio, affronterà Napoli e Inter nelle prossime due partite. E allora l’obiettivo, nemmeno tanto nascosto, è quello di presentarsi allo scontro diretto con i giallorossi davanti in classifica. Anche la Lazio, che affronterà Torino e Milan, potrebbe essere presto superata.

La pratica, però, è tutt’altra cosa. Sarà fondamentale tenere la guardia alta, evitando quegli errori che nei mesi scorsi sono costati punti importanti. Il riferimento non può non andare (anche) alla partita contro il Venezia, ma anche alla sconfitta nel derby contro l’Empoli.