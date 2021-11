Il calvario di Pulgar e i dubbi sulla convocazione del Cile. Capitolo portieri: Italiano ha scelto chi giocherà contro l’Empoli

Contro l’Empoli sarà la sesta partita di fila ai box per il centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar, che sta ancora cercando di recuperare dall’infortunio alla caviglia accusato nella seconda metà di ottobre. La Nazione torna sulle condizioni del regista cileno, aggiungendo legittimi dubbi sull’utilità della convocazione (e di due viaggi transoceanici) da parte della Nazionale cilena nelle scorse settimane. Per la partita contro l’Empoli, dunque, in regia ci sarà ancora una volta Lucas Torreira.

Decisione presa in porta: complice il non perfetto recupero di Bartomiej Dragowski, a difendere ancora una volta la porta della Fiorentina sarà Pietro Terracciano.