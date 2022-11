Il cambiamento che può portare alla rinascita viola

Tante sono le scelte che hanno caratterizzato quest’ultima, nuova, rinascita della Fiorentina. Protagonista in primis di queste decisioni è senza dubbio mister Italiano, che partendo dal portiere ha designato in Terracciano il titolare. In difesa vale lo stesso discorso, con Martinez Quarta che ha scalzato nelle gerarchie Igor ed è divenuto sempre più un punto di riferimento per tutta la squadra.

Scelte importanti, come evidenzia La Repubblica, ma non su determinati nomi, ci sono state anche a centrocampo: dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Tenere due uomini davanti alla difesa, permette ai viola di poter avanzare un trequartista alle spalle della punta per aiutare il tridente, che ha trovato in Kouame l’uomo imprescindibile.