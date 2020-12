Il Campionato Primavera riparte, ora c’è la data definitiva. Ecco quando la Fiorentina recupererà la partita con l’Empoli

Durante l’ultimo Consiglio di Lega sono emerse importanti novità per quanto riguarda il Campionato Primavera. La Fiorentina e tutte le altre squadra, infatti, potranno tornare in campo a partire dal 23 gennaio, data stabilita per la ripartenza della Primavera 1 TIM.

Sono state rese note anche le date delle partite da recuperare: per quanto riguarda la Fiorentina, disputerà l’incontro mancante in casa dell’Empoli il 6 febbraio 2021.

Infine le date di playout e playoff: i primi si disputeranno 23 e 29 giugno 2021 (andata e ritorno), mentre le fasi finali per assegnare lo Scudetto andranno dal 23 al 29 giugno 2021. Per quanto riguarda la Coppa Italia gli ottavi si giocheranno il 2 febbraio, i quarti il 17 marzo, le semifinali il 14 aprile e la finale il 28 dello stesso mese.