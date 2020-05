Il capitano dell’Under 18 della Fiorentina finisce nel mirino di altre società: “Ma è la Viola la mia priorità. Debuttare in A a Firenze sarebbe un’emozione indescrivibile”

Tommaso Masi, 18 anni, pratese, è anche il capitano dell’Under 18 della Fiorentina. Un difensore col vizio del gol che ha attirato su di sé gli occhi di tante squadre professionistiche ma che non vede l’ora di potere giocare l’anno prossimo con la Primavera gigliata e spera di essere di tanto in tanto aggregato alla prima squadra di Iachini.

“Ho iniziato giocando nel Prato, facendo l’attaccante – racconta Tommaso a La Nazione – Poi sono passato alla Fiorentina, dove il responsabile Cappelletti mi ha cambiato ruolo, spostandomi in difesa. Devo dire che ci ha visto lungo, dato che dieci anni dopo faccio ancora il difensore. La mia priorità è la Fiorentina – prosegue – Ne stiamo parlando in società. Mi sono infortunato a fine novembre e stavo facendo di tutto per recuperare il prima possibile. Poi il covid ha bloccato la stagione. Debuttare in A con la maglia viola? Sarebbe un’emozione indescrivibile. Il sogno di ogni bambino. Della Fiorentina mi piace tanto Pezzella, è forte, sa gestire bene il gruppo e quando non gioca la sua assenza in campo si fa sentire. Il calciatore a cui mi ispiro però è Diego Godin“.