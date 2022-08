Il caso biglietti per i tifosi del Twente: il club olandese combatte il bagarinaggio. Accesso negato a chi ha speso cifre folli

Un caso particolare e davvero folle, quello accaduto ieri e già raccontato (LEGGI QUI). I tifosi del Twente hanno acquistato quasi tutti i biglietti disponibili per riempire il Grolsch Veste per la gara contro la Fiorentina, sentitissima da quelle parti. Alcuni, però, si sono spinti troppo oltre, dando corda a chi si è approfittato della situazione per vendere tagliandi a cifre esorbitanti, oltre i 1000 €.

Il Twente non ha tollerato il bagarinaggio e ha preso seri provvedimenti, come riporta La Nazione. I biglietti venduti fuori dal sito ufficiale del club olandese (e a prezzi maggiorati) saranno bloccati e resi, dunque, inutilizzabili per l’accesso allo stadio.