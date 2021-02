Il caso del giovane Andonov: La Fiorentina lo ha preso a gennaio, ma non può ancora giocare. Ecco perché

Il suo contratto è stato depositato correttamente in Lega Calcio a tempo debito, di fatto però il giovane neo portiere della Fiorentina Primavera Ivan Andonov non può essere convocato e quindi non può giocare con la squadra viola. Un iter burocratico lungo quello per farlo diventare a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina che, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ha subito ulteriori rallentamenti negli ultimi giorni.

Vicenda simile era accaduta nell’ultima finestra di mercato con il trasferimento a Firenze di Aleksandr Kokorin, il cui transfer è arrivato dopo che la società gigliata aveva già ufficializzato da giorni il suo ingaggio e depositato in Lega il contratto. Sembra essere proprio il transfer uno dei pezzi di puzzle mancante per far diventare Andonov un giocatore viola a tutti gli effetti.

Adesso rimane da capire quando il portiere potrà finalmente scendere in campo.