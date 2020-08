Il centravanti dei sogni per la Fiorentina: I viola si muovono su più fronti

La Fiorentina sul mercato potrebbe fare un investimento importante per il nuovo centravanti. Su La Repubblica si legge che questo investimento è condizionato dal futuro di Chiesa. Se dovesse andare via ci sarebbe una disponibilità economica molto più elevata.

Il club viola si sta muovendo su più fronti. Considerato che Belotti è un obiettivo quasi inarrivabile, una soluzione è Piatek. L’attaccante polacco si è trasferito a gennaio all’Hertha Berlino per 28 milioni di euro. La stagione non è stata positiva per Piatek: 4 gol in 15 presenze in Bundesliga. La Fiorentina sta cercando di capire se esistono margini per lavorare su un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Milik sarebbe una grandissima soluzione ma il Napoli lo valuta 40 milioni e poi il polacco ha già detto si alla Juventus. Per Mandzukic non ci sono stati passi in avanti. Se arriverà un forte attaccante la Fiorentina cederà in prestito Vlahovic per farlo giocare una stagione intera da titolare.