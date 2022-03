Il Cesena cambia direttore sportivo…e chiede una consulenza a Barone

Divorzio tra il Cesena e il direttore sportivo Moreno Zebi. Il club bianconero si è messo in moto per trovare il suo successore. E, secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna, la proprietà ha chiesto in questo senso una consulenza al direttore generale della Fiorentina, Joe Barone.

Barone è un grande amico sia di Robert Lewis, che di John Aiello (quest’ultimo ieri in tribuna al Franchi con moglie e figli per assistere a Fiorentina-Bologna 1-0), ovvero la nuova proprietà del club romagnolo.

Tre i nomi che sono stati “suggeriti” da Barone, il più caldo di tutti è quello di Mauro Meluso, nella passata stagione in Serie A con lo Spezia al fianco dell’attuale tecnico viola Vincenzo Italiano.