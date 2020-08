Il Chelsea annuncia l’acquisto di Thiago Silva: ecco la formula del contratto

La notizia era nell’aria ormai da diversi giorni, ma adesso è ufficiale: Thiago Silva è un nuovo giocatore del Chelsea. Battuta la concorrenza di diverse squadre, tra cui la Fiorentina che aveva parlato con l’entourage del giocatore. L’ex capitano del Paris Saint-Germain ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per un’altra stagione a favore dei Blues.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020