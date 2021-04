Il Chelsea di Marcos Alonso con un piede già in semifinale, il PSG vince il primo round in Baviera

Finite le due partite valevoli per l’andata dei quarti di finale di Champions League.

Il Porto, dopo aver eliminato la Juventus, se la vede con il Chelsea dell’ex Fiorentina Marcos Alonso. I londinesi non fanno sconti e in terra portoghese passano 0-2 grazie alle reti di Mount nel primo tempo e Chilwell nella ripresa. Per Alonso però, neanche un minuto in campo.

All’Allianz Arena i campioni in carica del Bayern Monaco erano contro il PSG, orfano di praticamente tutti gli “italiani”: Paredes, Florenzi, Verratti e Icardi out. Nonostante le assenze i parigini si sono imposti per 2-3 sul Bayern grazie alla doppietta di Mbappe e il gol di Marquinhos. Per i bavaresi a segno Choupo-Moting e Muller.

Gare di ritorno il 13 aprile.