Il Chelsea di Marcos Alonso elimina il Real Madrid e approda in finale di Champions League: sarà derby inglese contro il Manchester City!

Da poco terminata la semifinale di ritorno tra Chelsea e Real Madrid a Stamford Bridge. Si ripartiva dall’1-1 dell’andata ma gli inglesi si sono portati subito i vantaggio al 27esimo del primo tempo grazie al gol di Werner. Anche grazie alle parate del portiere Mendy, la squadra di Londra ha mantenuto il vantaggio fino al 85esimo quando, dopo tante occasioni fallite, ci ha pensato Mason Mount ha spingere in rete l’assist di Pulisic per il 2-0 finale. Nessun minuto in campo per l’ex Fiorentina Marcos Alonso che però tra meno di un mese avrà l’opportunità di vincere la sua prima Champions League. Sarà dunque una finale tutta inglese quella tra Chelsea e Manchester City quella che andrà in scena il 29 maggio a Instanbul.