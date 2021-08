Il Chievo Verona non c’è più…e la Fiorentina e il Milan si contendono un giovane attaccante

Il Chievo Verona non c’è più e ora tutti i giocatori che facevano parte della rosa dei clivensi sono liberi di trovarsi un’altra sistemazione.

I vari club italiani stanno cercando di accaparrarsi i talenti che erano presenti in questa squadra. Su La Gazzetta dello Sport si legge che anche la Fiorentina è in lizza, assieme al Milan, per Destiny Egharevba. Si tratta di un attaccante, classe 2003, che è anche nel giro delle nazionali giovanili italiane.