Il CIES aggiorna il prezzo dei calciatori: ecco le valutazioni della Fiorentina

Il CIES, l’osservatorio del calcio europeo, ha aggiornato tramite il suo algoritmo – che tiene conto di rendimento, età, contratto, status internazionale e altri parametri – la valutazione dei calciatori che militano nei Top 5 campionati europei. Il giocatore più costoso è Kylian Mbappé, che nonostante la crisi economica derivata dall’emergenza Coronavirus vale ben 259 milioni di euro. Dietro di lui ci sono Raheem Sterling (194) e Jadon Sancho (179). In Serie A il calciatore dal prezzo più alto è Matthjis de Ligt (104 milioni).

Tra i giocatori del massimo campionato italiano c’è spazio anche per qualche talento della Fiorentina. Il viola dal valore più alto è Federico Chiesa (40,9 milioni di euro), seguito da Nikola Milenkovic (32,7). C’è posto anche per Patrick Cutrone, valutato 24 mln, mentre 19,2 è il valore assegnato a Pol Lirola. Non compare nell’elenco Gaetano Castrovilli, che secondo i calcoli del CIES si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro.