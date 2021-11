Il Cile impegnato nella notte contro il Paraguay, ma senza lo squalificato Pulgar. Nella notte tra venerdì e sabato Torreira contro Quarta

Stanotte a mezzanotte ora italiana il Cile scenderà in campo per la prima gara contro il Paraguay. Gara alla quale non parteciperà Pulgar, squalificato oltre che reduce dall’infortunio che lo ha tenuto fermo nelle ultime gare disputate dalla Fiorentina. Come riporta TMW, intanto il Cile è anche alle prese con un problema di Covid pur indirettamente. Il giocatore Isla infatti prima di aggregarsi alla Nazionale è stato a contatto con una persona risultata positivo e così dovrà stare 7 giorni in isolamento rispetto a tutta la delegazione cilena in ritiro. Dai tamponi comunque né lui né gli altri giocatori della Nazionale sono positivi, come comunicato dalla Federazione cilena.

Nella notte tra venerdì e sabato invece l’Uruguay sfiderà i campioni d’America dell’Argentina. Torreira contro Martinez Quarta, con l’albiceleste che non potrà contare su Nico Gonzalez rimasto a Firenze, vista ancora la positività al Covid dell’attaccante ex Stoccarda.