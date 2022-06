Il classico botta e risposta che non fa bene a nessuno ma la Fiorentina e De Zerbi non si sono mai sentiti

Ormai la strategia è nota, come su altre situazioni scomode del passato, si fa emergere la propria verità da un lato, che cozza regolarmente con quella della controparte: nella ricostruzione de La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha fatto trapelare di aver affrontato una richiesta da oltre 2 milioni da Italiano, a fronte di un ingaggio attuale da circa 800.000 euro. Il tecnico invece fa sapere di non essere arrivato così in alto con la richiesta. Botta e risposta a canali informali, quasi propagandistici quelli del club viola come da tradizione. Schermaglie che non interessano e soprattutto non fanno bene a nessuno, visto il comune desiderio di andare avanti insieme.

Tant’è vero che la Fiorentina non ha un piano B e non ha mai contattato Roberto De Zerbi, ipotizzato come successore in caso di rottura: il tecnico bresciano sarebbe felice di sposare il progetto viola ma ad oggi questa possibilità non esiste.