Il colloquio tra Italiano e Jovic: il serbo sarà il punto di riferimento offensivo della Fiorentina

Il Corriere dello Sport-Stadio riporta un interessante retroscena che coinvolge Vincenzo Italiano e Luka Jovic, atteso a Firenze nella mattinata odierna per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto con la Fiorentina.

I due si sarebbero già sentiti nei giorni scorsi e sarebbe già scattata la scintilla, con il tecnico viola che gli ha recapitato un messaggio preciso: sarà il serbo il punto di riferimento della Fiorentina nel reparto offensivo.

Un compito sicuramente non facile per Jovic, che arriva da tre stagioni piuttosto difficili, e anche per la squadra di Italiano, che nella seconda parte di stagione ha faticato non poco a trovare la via del gol.