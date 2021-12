Il colpo al costato che perseguita Bonaventura e anche per Saponara il presagio è tutto fuorché positivo

E’ finita con qualche cerotto di troppo l’ultima del 2021 per la Fiorentina, che nel corso del match ha perso prima Bonaventura e poi Saponara. Per il centrocampista un colpo al costato che fa il paio con quello ricevuto da Berardi nei primi minuti della gara con il Sassuolo, per lui un trauma contusivo che però potrà essere smaltito in queste due settimane di sosta.

Brutte notizie invece per Saponara, incredibilmente al secondo ingresso di fila con sostituzione subita quasi subito: un pestone pesante alla mano da parte di Faraoni e il timore è quello di una frattura dalle parti del polso. Un colpo che non ci voleva per il numero 8.