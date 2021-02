Il concetto di ‘programmazione’ che divide Commisso e Prandelli: L’avviso ai naviganti del tecnico della Fiorentina

Quando è subentrato sulla panchina della Fiorentina al posto di Beppe Iachini, Cesare Prandelli si immaginava una situazione diversa rispetto a quello che sta vivendo. Giorno dopo giorno, il tecnico di Orzinuovi sa che sarà sempre più dura. E infatti, nella conferenza stampa di ieri, ha messo le mani in avanti: “Per salvarci dovremo lottare fino all’ultima giornata”, un chiarissimo messaggio ai giocatori ma anche alla società. E poi c’è quel “a livello di programmazione bisognerà strutturare in maniera diversa”, che è in riferimento e in contrapposizione rispetto a quel concetto espresso da Commisso nell’intervista fatta prima della ripartenza per gli States.

Nonostante i sette punti di vantaggio sul Cagliari e lo scontro diretto per il momento a favore, la Fiorentina non è sicura di se stessa. E questo, alla vigilia di due partite determinanti, non è un bel segnare. A riportarlo è La Nazione.