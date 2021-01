Il conto alla rovescia di Ribery: c’è spazio per lui nella prossima Fiorentina? Ma prima la salvezza

La questione sembrava più che mai chiusa, con un Franck Ribery destinato a finire la sua avventura con la Fiorentina a fine stagione, alla naturale scadenza del suo contratto. E invece venerdì sera a Torino qualche dubbio il francese l’ha lasciato aperto, salvandosi con il classico ‘calcese’: “Dipende dalla società”. Il numero 7 viola però si è detto disponibile, con un’apertura insospettabile e nella crescita delle ultime settimane c’è soprattutto la sua firma, stavolta sì con assist e soprattutto gol. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, ancora poche settimane e sarà il momento di sedersi ad un tavolo con la dirigenza, che dovrà decidere cosa voler fare da grande ma soprattutto cosa voler fare con IL grande per eccellenza. Se ci sarà spazio o meno per Ribery nella prossima Fiorentina è questione da stabilire di comune accordo.

