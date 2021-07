Il contratto di Ribery è scaduto, ma non è il solo. L’ex Fiorentina Jovetic lascia il Principato. Le opzioni sul futuro del montenegrino

l 1° luglio sancisce l’inizio della nuova stagione. Si volta pagina e molti giocatori da oggi sono ufficialmente svincolati. Borja Valero, Ribery e per ultimo Caceres sono di fatto senza squadra così come un altro giocatore che ha vestito la maglia viola.

Stiamo parlando di Stevan Jovetic che dopo quattro stagioni in Francia lascia il Monaco. Il suo bottino nel Principato è di 21 reti in 77 partite, con gli infortuni a condizionarne il rendimento. Il futuro del montenegrino potrebbe essere ancora in Costa Azzurra, visto l’interessamento del Nizza e nelle scorse settimane si è parlato anche di un interessamento della Lazio.