Il cordoglio della Fiorentina per la morte del giovane ex Roma

Anche la Fiorentina si è unita al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Joseph Bouasse Perfection. L’ex centrocampista della Primavera della Roma è morto a 21 anni a seguito di un arresto cardiaco. Questo il post su Twitter della società viola: “La Fiorentina si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la prematura scomparsa di Joseph Bouasse Perfection e si stringe intorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore”.

