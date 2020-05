Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, lo spazio viola è a pagina 19: “Sorriso Fiorentina, Ribery è già pronto” e in sommario: “Anche Franck nel centro sportivo viola, ha salutato tutti i compagni. Il dg Barone: ‘E’ in grande forma’”. In taglio basso: “Igor, un investimento a buon fine”. Di spalla: “Ceccherini sceglie la bici per la mobilità“.