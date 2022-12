Il Corriere dello Sport-Stadio: Crisi attacco, gerarchie azzerate

Spazio alla Fiorentina sul Corriere dello Sport-Stadio, in prima pagina: “Italiano prova Kouame, Jovic e Cabral al bivio”. A pagina 16: “Viola, avanza Kouame può sorpassare Jovic” e in sommario: “Il serbo e Cabral sono a zero gol, Italiano ha provato la punta ivoriana da centravanti con il Lugano. La crisi dell’attacco azzera le gerarchie”. In taglio basso le parole del ct del Marocco: “Amrabat in uno dei 10 top club”. A pagina 17 in taglio alto: “Da Pierozzi a Cerofolini è il cambio della guardia” e in sommario: “Il centrocampista destro a fine stagione rientrerà in viola, invece il portiere può fare subito il vice”.