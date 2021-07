Sul Corriere dello Sport-Stadio c’è il mercato viola in prima pagina: “Viola, il mistero Milenkovic” e in sommario: “Il serbo in bilico: piacciono Maksimovic, Rugani e Kouyatè (Metz)”. A pagina 18 in taglio alto: “Viola, per la difesa spunta Kouyate” e in occhiello: “La situazione con Milenkovic resta in stand by”. In taglio basso: “Pulgar, Castrovilli e Saponara, deciderà Italiano”.