Sul Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina in prima pagina: “Franck, regia da oscar”, con sommario: “Ribery inventa da trequartista: istinto e genialità, Viola trasformata“. A pagina 17 in taglio alto: “Ribery oltre i record. E’ l’ora di vincere”. Di spalla: “Franck il regista avanzato”. In taglio basso “Rosso indigesto, troppa severità e tanta ingenuità“. Squalifiche e ritorni: “Contro l’Inter Martinez Quarta, Pezzella e Igor”.

