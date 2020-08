Il Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina prova lo scippo alla Lazio

Sul Corriere dello Sport-Stadio si parla di mercato e dell’intrigo con la Lazio, in prima pagina: “Muriqi è un intrigo” e in sommario: “Asta per l’attaccante, la Lazio accusa la Fiorentina”, a pagina 20, in taglio alto: “Muriqi, muro turco: Lazio 20 milioni” e in sommario: “Parla il presidente del Fenerbahce Ali Koc: ‘Questo è il prezzo’. Serve un rilancio. Inserimento della Fiorentina, Lotito si arrabbia e telefona a Barone”. A pagina 21: “Firenze fa festa, sono cose da Ribery”, in taglio basso: “Ora Iachini punta forte su Biraghi”.

