Il Corriere Fiorentino: Franchi, Pessina riparte all’attacco

In prima pagina le parole del Soprintendente alle Belle Arti del Comune di Firenze, Andrea Pessina, sull’Artemio Franchi, definito “estremamente ben conservato”. In taglio alto si legge: “Ribery e Amrabat, due talenti ritrovati. Commisso: grazie tifosi”. A pagina 7: “Franchi, Pessina riparte all’attacco: È estremamente ben conservato”. In spalla il commento di De Ponti: “Fuga dalla realtà”. A pagina 15 si legge: “Ribery e Amrabat, attenti a quei due”. In taglio basso “La lettera di Commisso ai tifosi: Grazie ultras, dai critici solo pessimismo”.

