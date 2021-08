Il Cosenza corre sul mercato ma non basta. Contro la Fiorentina il centrocampo calabrese sarà ‘imbottito’ di Primavera

Il Cosenza, prossimo avversario della Fiorentina in Coppa Italia, ha bisogno di accelerare sul mercato. I calabresi, in profondo ritardo sulla programmazione per via della comunicazione del ripescaggio in Serie B, si sono aggiudicati il portiere Umberto Saracco. Tuttavia per il direttore sportivo Goretti il lavoro da fare è ancor tanto.

Secondo quanto riportato da cosenzachannel.it, il Cosenza partirà in giornata verso Firenze, ma i Zaffaroni deve affrontare un problema non indifferente. La società calabrese potrebbe non riuscire a tesserare i calciatori già pronti da mandare in campo in Coppa Italia. Per questo prenderanno parte al gruppo tre Primavera. Il reparto più in crisi è senza dubbio il centrocampo, orfano di elementi d’esperienza.