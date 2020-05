Il costosissimo filo che lega Paquetà a Mandragora: a certe cifre per la Fiorentina è un “no grazie”

Il Corriere dello Sport fa il punto su Paquetà, giocatore in uscita dal Milan che però attualmente costa tanto, per la Fiorentina troppo. Il Milan infatti non vuole far registrare una netta minusvalenza con la sua cessione e, considerando i 35 milioni che sono serviti ai rossoneri per portarlo in Italia, la cifra di cessione sarà intorno ai 25-28 milioni.

Stesso discorso vale per Mandragora, centrocampista dell’Udinese e obiettivo di mercato della Fiorentina. La Juventus come promesso eserciterà il controriscatto fissato a 26 milioni. Difficile pensare che il giovane italiano se la possa giocare a Torino ed è pronto a vagliare altre destinazioni. Difficile anche però che la Juventus lo ceda per una cifra inferiore ai 26 milioni appunto.

Cifre troppo alte per il momento. Commisso vuole spendere, ma è stato chiaro: ogni spesa deve essere adeguata e non esagerata.