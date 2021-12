Il Covid torna a mettere a rischio una partita di Serie A: la Salernitana potrebbe non partire per Udine

Una brutta notizia in fatto di covid per la nostra Serie A: la partita tra Udinese e Salernitana, in programma per domani alle 18.30, è forte rischio. Allo stato attuale delle cose, infatti, la ASL ha vietato alla Salernitana di partire per il Friuli a causa di alcuni casi di positività.

Il gruppo squadra della Salernitana si sottoporrà a nuovi tamponi, per capire se sarà possibile una partenza in extremis e quindi la regolare disputa della partita contro l’Udinese.