Il Crotone batte il Parma e rimanda la retrocessione in B: Simy regala i tre punti a Cosmi Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Succede di tutto nel secondo anticipo della 33esima giornata di Serie A tra Parma e Crotone: al novantesimo il risultato finale è 3-4 per gli ospiti. La squadra di Cosmi non ha ancora mollato e fa sul serio, nel primo tempo va già in vantaggio di tre reti. Nonostante la rete di Hernani il Crotone con Magallan, Simy e Ounas si conquista il vantaggio all intervallo. Nella ripresa il Parma in pochi minuti riesce a pareggiare la sfida: Gervinho al 49′ e Mihaila al 54′ danno speranze a D’Aversa, ma nel finale arriva il colpo di grazia del campione. Al 69′ arriva la doppietta di Simy, che raggiunge quota 19 in campionato, che chiude definitivamente la partita e consegna la vittoria agli “squali”.

Questa la nuova CLASSIFICA della Serie A Inter 76, Milan 66, Juventus, Atalanta 65, Napoli 63, Lazio* 58, Roma 55, Sassuolo 49, Sampdoria 42, Verona 41, Bologna 38, Udinese, Genoa 36, Fiorentina, Spezia 33, Benevento, Torino* 31, Cagliari 28, Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)