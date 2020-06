Il debito di Duncan con Iachini ma ora il tecnico può giocarsi un’altra carta a centrocampo

Il legame tra Alfred Duncan e Beppe Iachini è innegabile, iniziato al Sassuolo dove il ghanese divenne centrocampista di un certo livello. Poi il ricongiungimento a Firenze al termine di un inseguimento estenuante e piuttosto oneroso, da circa 15 milioni di euro. L’idea di puntare su di lui c’era già da prima dell’arrivo di Iachini forse ma l’allenatore marchigiano ha sicuramente approvato fin da subito uno dei suoi “figliocci”. E dal rientro dall’infortunio, Duncan è stato sempre titolare: ora però il classe ’93 ha di che sdebitarsi con il tecnico e con la Fiorentina dopo le prime prove non propriamente esaltanti. Lo farà forse a gara in corso stasera però, dato che secondo Tuttosport, Iachini potrebbe puntare su Marco Benassi, il centrocampista che vede meglio la porta nella rosa gigliata, in un contesto dove però ci sarà più che altro da combattere.

