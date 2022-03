Il derby di Milano è tutto fumo e niente arrosto. Tutto rimandato al ritorno tra Milan e Inter

A San Siro, davanti ad oltre cinquantamila spettatori, è andato in scena il derby di Milano, la prima delle due semifinali di andata di Coppa Italia. Milan e Inter lasciano per un attimo da parte il testa a testa in campionato e si sfidano nella coppa nazionale. Nel primo tempo le due squadre si affrontano a viso aperto, con il Milan che sfiora il vantaggio con Theo Hernanez e Saelemakers.

Nella ripresa è ancora il belga rossonero ad avere la palla del possibile vantaggio sul destro, ma la sua conclusione a botta sicura viene respinta. Partita nervosa e parecchio spezzettata, con poche emozioni da entrambe le parti. Finisce così 0 a 0 tra Milan e Inter, con il pass per la finale di Coppa Italia che dovrà esser conquistato nella gara di ritorno.