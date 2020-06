Il destino beffardo di Iachini e le pretese di Commisso: il cambio di marcia richiesto nel momento più difficile

Una sorte molto beffarda quella toccata a Beppe Iachini, che nei suoi sogni aveva quello di allenare la Fiorentina: l’ha realizzato proprio nella stagione più complicata della storia del calcio italiano. Il suo arrivo era stato accompagnato fin da subito dall’idea del traghettamento verso la salvezza, in attesa di nomi più altisonanti. La realtà dice però che il tecnico marchigiano si è giocato piuttosto bene i primi due mesi, almeno a livello di risultati, per poi incrociare quel maledetto Covid_19 che ha scompaginato un po’ tutti i piani. Come riporta La Nazione però, Commisso ha le sue pretese ed in particolare quelle di vedere una Fiorentina più brillante e concreta di quella vista contro il Brescia. E magari anche propositiva. L’allenatore viola si giocherà una parte della permanenza già da stasera, in un banco di prova veramente complicato.

0 0 vote Article Rating