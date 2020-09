Il destino di Mario Gotze: alla fine sarà duello spagnolo ma l’ex enfant prodige è ancora svincolato

Tornei iniziati ormai in tutta Europa ma nessuno ancora è andato a bussare alla porta di Mario Gotze, se non per sondare il terreno. L’ex enfant prodige del calcio tedesco, protagonista a 18 anni con il Borussia Dortmund e a 22 in finale dei Mondiali in Brasile, è ancora svincolato dopo l’ultima esperienza in giallonero. Secondo SkySport Deutschland però, per lui si aprirà un duello tra Siviglia e Valencia mentre la Fiorentina era un club accostato a Gotze solamente nelle fasi iniziali dell’estate.

0 0 vote Article Rating