Il Diavolo rimane “da solo” per Chiesa, ma la trattativa resterà complicata. La situazione

Il Milan resta vigile su Federico Chiesa. O almeno, i rossoneri paiono essere rimasti gli unici con l’intenzione di provare a mettere a segno un colpo importante in arrivo dalla Fiorentina. La trattativa comunque appare complicata come scrive La Nazione, perché la dirigenza viola non è intenzionata ad abbassare le richieste che i rossoneri al momento giudicano fuori dalla loro portata. Se ne continuerà a parlare, ma la fase di stallo è evidente.

