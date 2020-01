Il dietrofront di Eysseric: “Il mio post non era polemico, sono orgoglioso di essere qui. Voglio bene anche a chi mi insulta”

Come vi abbiamo raccontato, ieri prima della partita col Genoa Valentin Eysseric aveva pubblicato su Instagram una storia che sembrava alquanto polemica. Ebbene, il giocatore della Fiorentina ha voluto chiarire con un altra Instagram story che le sue intenzioni non erano cattive, ma si trattava solo di una battuta. Ecco quanto scritto da Eysseric: “Per chi non ha capito la mia pubblicazione di ieri… ho visto un post della Fiorentina in cui veniva mostrata la mia maglia girata. Allora per ridere ho risposto con la mia storia, mettendoci sopra la casacca, ma non c’era niente contro la Fiorentina. Io sono orgoglioso di essere qui e di indossare questa maglia. Vi voglio bene, anche a chi mi insulta”.