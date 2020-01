Passata la partita contro il Bologna, la dirigenza della Fiorentina può pensare al mercato, partendo però da un punto ben preciso. Punto che è quello che è stato svelato dal presidente gigliato, Rocco Commisso: “Ho detto a Pradè che non voglio gente solo per sei mesi, ma gente che ci possa dare una mano anche in futuro”.

La traduzione è semplice: niente soluzioni raffazzonate che servano esclusivamente per il momento, ma gente che possa far parte ancora dell’organico viola per le prossime stagioni. Il che non vuol dire necessariamente no ai prestiti, ma ci deve essere la possibilità da parte del club di poter acquisire in seguito la proprietà dell’intero cartellino.

Quanto ai nomi, Commisso non entra nel merito, ma è indubbio che quello di Cutrone è caldo, anzi caldissimo, e potrebbe essere proprio lui il primo arrivo in questa finestra di mercato.