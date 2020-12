I pochi giorni di vacanza sono già terminati e la Fiorentina è pronta a tornare al lavoro. A partire da oggi la squadra di Prandelli comincerà a preparare la partita contro il Bologna, in programma domenica al Franchi. La formazione che dovrebbe schierare il tecnico viola potrebbe essere la stessa vista contro la Juventus, ma con qualche modifica. Non più di tre, in ogni caso. Una è certa, dato che Biraghi è squalificato: sulla sinistra dovrebbe toccare a Barreca.

Il grande dubbio di Prandelli, però, riguarda il centrocampo. Amrabat e Castrovili sono certi di una maglia da titolare, mentre il terzo posto se lo giocheranno Borja Valero e Pulgar. Il primo ha brillato all’Allianz Stadium, anche se – va detto – il regista è il giocatore maggiormente facilitato quando gli avversari sono in inferiorità numerica. Il cileno, invece, continua a non convincere e su di lui c’è anche l’ombra del calciomercato, visto che piace al Leeds in Premier League. Dubbi e riflessioni a cui Prandelli potrà darsi una risposta nei prossimi giorni.