Il direttore sportivo della Fiorentina Pradè tra i vincitori del Premio Janich, altri due viola vincono il Premio Guerini

Presso l’Hotel Radisson Blu GHR di Roma si è svolta questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione del prossimo Gran Galà del Calcio che si svolgerà venerdì 20 dicembre. Per l’occasione sono stati messi in palio diversi premi per i calciatori e gli addetti ai lavori, tra cui uno in ricordo di Daniel Guerini, calciatore della Lazio Primavera ed ex giocatore della Fiorentina tragicamente scomparso in un incidente stradale lo scorso marzo.

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è stato tra i vincitori del premio Janich, dedicato a direttori e segretari sportivi. L’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani e il giovane centrocampista viola Alessandro Bianco invece, sono tra i vincitori del Premio Guerini.