Il disegno di Nardella per convincere Commisso: Restyling del Franchi, un albergo, un museo e anche un cinema

Un nuovo Franchi al centro di un nuovo Campo di Marte. Con il viale Paoli pedonalizzato, che potrebbe trasformarsi in un grande corridoio alberato, e una revisione completa di tutte le funzioni intorno allo stadio. I parcheggi potrebbero essere interrati, forse sotto il rugby, e anche la nuova tramvia potrebbe accelerare: già nel 2025- 2026, se tutto corresse. E soprattutto, come scrive La Repubblica, se la Fiorentina lo volesse e presentasse un progetto, al posto dei campini potrebbero nascere spazi commerciali. Un ragionamento simile potrebbe essere impostato per l’area dove oggi c’è il campo da baseball Cerreti. Dove potrebbe trovare spazio anche una struttura alberghiera, magari accanto ad un centro direzionale e congressuale, a un museo del club e forse ad un cinema, che pare sia uno degli obiettivi della proprietà viola. Non sarà facile, ma è questo un pezzo del disegno con cui Palazzo Vecchio proverà a tentare Rocco Commisso.

