Il doppio ex Bonazzoli: “La Fiorentina deve trovare continuità, così come Vlahovic. Il mio ricordo di Firenze è bellissimo”

È intervenuto ai microfoni di Lady Radio il doppio ex di Fiorentina e Sampdoria Emiliano Bonazzoli. L’ex attaccante ha commentato l’attuale momento vissuto dalle due squadre che si scontreranno domenica 14 febbraio alle 15. Ecco le sue parole:

“La Samp sta vivendo un buon periodo. Non è ancora raggiunto l’obiettivo finale della salvezza, ma manca poco. I risultati la tengono serena. La Fiorentina sta avendo degli alti e bassi, s’è un po’ ripresa con Prandelli ma sta facendo molta fatica fuori casa secondo me. Prandelli? Aveva cambiato modulo, ma poi è ritornato sui suoi passi per i giocatori che ha. Questi devono ritrovare maggiore fiducia nei propri mezzi. Non è semplice cambiare nel mezzo della stagione. Devono trovare continuità nei risultati. Vlahovic? S’è ripreso sicuramente, grazie anche alla fiducia ripostagli da Prandelli. Non che Iachini non lo facesse sentire importante, ma trovare continuità ti dà fiducia nei propri mezzi. Sta maturando, pur essendo ancora un 2000. Deve fare esperienza e ne sta facendo tanta”.

Firenze e la mia esperienza qui? “Arrivai in un gran gruppo, la Fiorentina era nel suo periodo migliore della prima gestione Prandelli. Sapevo di venire a fare il vice di Alberto Gilardino, senza problemi. Passai sei mesi stupendi, arrivammo quarti. Città stupenda, ho solo un ricordo bellissimo. Ricordo anche Jovetic, Gamberini, Kroldrup, Dainelli, insomma un gran bel gruppo”.