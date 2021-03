Il dossier del Torino contro gli arbitri: c’è anche la partita contro la Fiorentina

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è stato pubblicato un lungo dossier sugli errori arbitrali che avrebbero svantaggiato il Torino. Sono undici le partite in cui la squadra di Cairo avrebbe subito dei torti, tra cui anche quella del 29 gennaio contro la Fiorentina.

Questo quanto si legge: “Alla 20ª in Torino-Fiorentina (1-1), Di Bello per un episodio simile a Sirigu-Lapadula non dà il rigore al Toro con Dragowski che travolge Lukic“. Lamentarsi per la partita in cui Milenkovic è stato espulso per quel faccia a faccia con Belotti e in cui la Fiorentina è rimasta in nove, ha obiettivamente poco senso.