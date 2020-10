Il dramma sportivo del Livorno: a un passo dal fallimento e in trasferta in traghetto ma con mezza squadra

La fine dell’era Spinelli si è concretizzata ufficialmente circa un mese fa, con la cessione di gran parte delle quote societarie all’imprenditore Navarra. Il travaglio del Livorno però non è finito perché ancora di incertezze ce ne sono tante e lo stesso patron genovese fa ancora parte del comparto societario. Il club amaranto deve presentare una fidejussione per poter proseguire la propria attività e finora questo atto non è stato portato a termine: il rischio fallimento dunque è ancora ben presente mentre sul campo la squadra annaspa nei bassifondi del suo girone di Serie C. Oggi la truppa di Dal Canto farà visita all’Olbia e la trasferta è stata organizzata in traghetto nella serata di ieri, con una squadra… a metà: dell’organico infatti fanno parte ben 16 “Under”, tra classe 2000-2001-2002 e addirittura un 2003. La Toscana rischia di perdere una sua componente storica, tra i professionisti dal 1993 e per diversi anche in Serie A.

