Il faccia a faccia dei sorrisi tra Barone e l’entourage di Vlahovic: muro davanti al Tottenham e Scamacca scivola lontano

Una serata importante quella di ieri al ‘Franchi’ forse più per il mercato che per il campo, con la presenza indicativa in tribuna di Darko Ristic, agente di Vlahovic. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio è il momento clou dei faccia a faccia con il club viola, dopo le fasi in cui il procuratore “non si faceva trovare”. Il quadro è chiaro: per la Fiorentina resta incedibile, lo è stato per l’Inter del post Lukaku e lo sarà anche per l’eventuale Tottenham post Kane. Ieri comunque il faccia a faccia tra lui e Joe Barone ha avuto esiti già positivi e propositivi: l’obiettivo ovviamente è arrivare al rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023, il come è secondario. Che sia con una clausola o un gentleman agreement che preveda una sua cessione agevolata tra uno o due anni, l’importante per la Fiorentina è non rischiare di disperdere un patrimonio importante come quello del classe 2000.

Per questo la candidatura di Scamacca, possibile eventuale sostituto dell’attaccante viola, è scivolata via via più lontano da Firenze, specialmente dopo il buon confronto di queste ore con l’entourage del serbo.