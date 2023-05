Il Farul Constanța di Munteanu si laurea campione di Romania e il gol decisivo per il titolo è proprio dell’attaccante della Fiorentina VIDEO

Una giornata che sicuramente non scorderà Luis Munteanu, attaccante della Fiorentina classe 2002 in prestito al Farul Constanța, squadra di prima serie romena. Nella penultima giornata dei playoff scudetto contro FCSB, la squadra guidata da Gheorghe Hagi ha trionfato per 3-2, grazie al gol all’85 proprio di Munteanu, che ha completato la rimonta per la sua squadra dopo un iniziale svantaggio di 0-2.

Tre punti che hanno permesso al Farul di staccare di 4 punti il Cluj e laurearsi con una giornata di anticipo campione di Romania 2022-23. Questo il video del gol di Munteanu:

✧ Louis Munteanu 🇷🇴 (CF, 2002, Farul)

Louis Munteanu, Farul product on loan from Fiorentina this season, has returned to an exciting level in his first full professional season! 8 goals, 6 assists, a title and a crazy duo with Alibec.pic.twitter.com/PvuSJt9yRH

— Alex Scout (@AlexScoutRo) May 22, 2023