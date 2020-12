Il feeling tra Prandelli e Piatek: Pradè al lavoro per riscattarsi

Le difficoltà dell’attacco sono uno dei motivi dell’avvio di stagione negativo della Fiorentina. La società di Commisso valuterà le prestazioni dei vari Vlahovic, Cutrone e Kouame fino a gennaio, dopodiché deciderà se intervenire o meno sul mercato.

Il primo nome sulla lista di Pradè è quello di Krzysztof Piatek, di proprietà dell’Hertha Berlino col quale ha un lungo contratto (scadenza 2025). Da quando ha lasciato l’Italia, l’attaccante polacco si è un po’ perso. In questa stagione, per esempio, nove presenze ( non sempre da titolare) e un solo gol all’attivo. Non certo la continuità che aveva trovato sotto porta con le maglie del Genoa e del Milan. Piatek e Prandelli si sono conosciuti prima che Preziosi lo cedesse ai rossoneri. Un feeling rinnovato dal messaggio di incoraggiamento che l’attaccante ha rivolto al tecnico appena tornato a Firenze. Feeling che potrebbe tornare utile, come si legge sulle pagine de Il Corriere dello Sport, a gennaio. Pradè è a lavoro, la sua missione sarà quella di riscattarsi e dovrà farlo tramite un mercato, quello invernale, davvero complicato.