Il Feyenoord non esercita il riscatto per Rasmussen: il difensore tornerà alla Fiorentina

Un cavallo di ritorno per la Fiorentina. Stiamo parlando di Jacob Rasmussen, che al termine di questa stagione lascerà il Feyenoord come annunciato dallo stesso club olandese sui propri canali ufficiali. Il difensore, ceduto in prestito la scorsa estate, non verrà infatti riscattato e farà ritorno a Firenze.

Da capire adesso quali saranno le intenzioni della Fiorentina, che finora ha sempre mandato Rasmussen in prestito senza mai dargli la possibilità di scendere in campo con la prima squadra. Il contratto del danese con la Fiorentina scade a giugno 2024.

𝐆𝐨𝐨𝐝𝐛𝐲𝐞 (𝐟𝐨𝐫 𝐧𝐨𝐰…)

