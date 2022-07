Il fiorentino Sartini sale sul tetto del Canada vincendo contro Bernardeschi e Insigne: “Sogno lo scudetto della Fiorentina e di allenare i viola un giorno”

L’allenatore dei Vancouver Whitecaps, Vanni Sartini di Firenze e tifoso viola, ha vinto la coppa del Canadian Championship ai rigori per 5-3 mercoledì scorso contro il Toronto, squadra in cui militano l’ex giocatore della Fiorentina Federico Bernardeschi e l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

Sartini, subentrato l’anno scorso alla guida della squadra canadese al posto di Marc Dos Santos, ha commentato questa vittoria a Repubblica: “Se me l’avessero detto, non ci avrei creduto”. E sulla Fiorentina si esprime così: “”Sono tifosissimo viola, il sogno è che la Fiorentina vinca lo scudetto e che io sia in Fiesole a festeggiare. Allenarla un giorno sarebbe l’apoteosi”.